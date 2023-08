Il caos sul volo Milano-Atlanta con 11 passeggeri feriti | il calo di quota improvviso | «Assistenti sbalzati verso l’alto | sangue in cabina»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Si trovava a circa 65 chilometri dall’atterraggio adilDelta Airlines DL175 decollato daMalpensa su cui sono rimaste ferite almeno 11 persone, finite in ospedale, per una forte turbolenza. Alcuni testimoni hanno raccontato a Fox 5 delle scene spaventose a cui hanno assistito, con glidiil soffitto nel momento in cui il veliha perso improvvisamente. Sulviaggiavano 151, quattro piloti e 10di, ma non è ancora chiaro quanti siano itra clienti e personaledi bordo. L’Airbus A350 era già decollato con tre ore di ritardo dall’Italia, per il maltempo che ...