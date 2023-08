IFA 2023 | che cosa vedremo alla fiera più grande del CES di Las Vegas

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L'edizione di quest'anno apre al pubblico il primo settembre, anche se diverse novità sono state già anticipate da aziende e siti specializzati. Basteranno per dare una scossa al mercato dell'elettronica consumer, che dopo la pandemia è in costante calo?

Arriva l'Ifa 2023: cosa troveremo alla fiera di Berlino WIRED Italia

In vista dell’IFA di Berlino, GfK, attraverso il suo esperto Nevin Francis, ha fatto il punto su trend attuali e opportunità future per il settore Tech & Durables. Global: contrazione del 6% nel I ...Occasione strepitosa per questo portatile Lenovo della serie Thinkpad, proprio quella: indistruttibile e con caratteristiche ottime! Analizziamo questa fantastica opportunità di portarsene uno a casa ...