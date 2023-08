I segreti delle batterie cinesi

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Proprio pochi giorni fa, sulle colonne di questo sito, analizzavamo il “paradosso cinese” di questo ultimo anno. Un Paese in stato di stagnazione, ma che nei settori strategici del futuro (eolico, solare e) sta conoscendo un vertiginoso sviluppo, tanto da mettere in crisi non solo il continente europeo, ma anche quello americano. A ciò, ricordavamo anche la questione di Taiwan, dove la Cina (nel minor tempo possibile) è sempre più certa di un’invasione, che permetterebbe a Xi Jinping di mettere mano sulla produzione del 65 per cento di semiconduttori a livello mondiale. Ora, è il Financial Times ad analizzare ulteriormente la crescita di Pechino. Le società diCatl e Byd hanno superato i rivali giapponesi e sudcoreani, lasciando “agli Stati Uniti e all’Europa il dubbio su come alimentare un’industria di auto elettriche, senza fare ...