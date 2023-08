I nuovi peccati degli italiani

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Le ire quotidiane. I narcisismi irrefrenabili. Le maleducazioni diffuse. Le passioni indicibili e l’ultima spiaggia del sesso. Dietro le virtù del Belpaese fioriscono vizi e devianze impensabili fino a pochi anni fa. Il catalogo è questo. C'era una volta una mela. Quella del peccato originale, ovviamente. E c’erano anche i vizi capitali. Erano sette, delizia dei peccatori e fotografia della morale del tempo. Da allora sono passati secoli, gli stimoli si sono moltiplicati e gli abiti del male di aristotelica memoria si sono trasformati in vestiti sartoriali. Indossarli (restando sempre alla moda) è piuttosto semplice. Decisamente più complesso invece è tracciare il confine del lecito in una società definita liquida, poi gassosa, addirittura cupamente evanescente dopo la pandemia. Un tempo si consideravano trasgressioni quelle verso Dio e verso il prossimo - tanto che il concetto di ...

Il conformismo scritto sul corpoSe sfruttavi gli operai, se mentivi o imbrogliavi, non contava, e invece erano rilevanti i... Qui voglio inserire una mia considerazione personale: messa nelle mani deitotalitarismi, la ...La disinformazione è il primo dei, degli sbagli - diciamo così - del giornalismo'. 'Per far ... nel parlare del Papa, semplice e diretto, per esempio, e nell'accettare, con vecchi emedia,...

Francesco ha ricevuto il premio "E' giornalismo". E anche in relazione alla guerra in Ucraina fa appello a non farsi condizionare dai linguaggi di odio. Attenti ai social: tecnocrazia disumanizzante ...