I libri | lo svedese | i viaggi | chi era Francesca Quaglia | 28 anni | investita in centro a Milano

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “Traduco dall’inglese e dalle lingue scandinave verso l’italiano, ma con lomi diverto di più”, così si raccontava su LinkedIn, la giovane di 28travolta e uccisa da un autocarro ieri 29 agosto 2023, in piazzale Medaglie d’Oro a. Laureata all’università Ca’ Foscari di Venezia in lingue, letterature e linguistica scandinave, aveva poi conseguito la magistrale a, dove attualmente lavorava come traduttrice e copywriter. Inoltre, era impegnata nel movimento femminista e per i diritti delle donne. Vi raccomandiamo... Davide Rebellin, arrestato Wolfang Rieke: è il camionista che lo ha investito e ucciso ...