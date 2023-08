I lavoratori della vigilanza | “800 euro al mese per un lavoro full time | salario minimo necessario” Usb | “L’aumento lo paghino le aziende”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “Ho una paga base di 5,60l’ora, il mio stipendio mensile è di 1090. Contando la tredicesima spalmata e i 100di Draghi siamo sugli 800-850reali per un. Ho lavorato anche ad un SerT con un contratto da portierato anche se dovevano esserci le forze dell’ordine”. Così Mirko un lavoratore di servizio fiduciario didi una nota azienda privata. “Laè un mondo che ti schiaccia. I privati, a differenzasocietà dove, tendono a non rispettare le ore di riposo, gli straordinari, fanno mobbing sui dipendenti”. Così Roberto Filogonio, guardia giurata di una società didel Poto di Civitavecchia. “Un ...

I lavoratori della vigilanza: “800 euro al mese per un lavoro full time, salario minimo… Il Fatto Quotidiano

Il più rilevante impegno in ambito sostenibilità della sgr ha riguardato le attività di engagement ... l'89% degli oltre 23.000 dipendenti delle aziende rendicontate è costituito da lavoratori con un ...I 350€ al mese saranno pagati solo in occasione della partecipazione alle attività/corsi contenute nel patto di servizio personalizzato. Niente rinnovo per il supporto per la formazione e lavoro.