(Di mercoledì 30 agosto 2023)è stato sepolto in un cimitero alla periferia di San Pietroburgo. Domenica la commissione incaricata di identificare le dieci vittime dello schianto del jet privato del capo della Wagner che si è schiantato il 23 agosto nella regione di Tver, a Nord di Mosca, ne aveva confermato la morte, citando i test del Dna. Quello di ieri, a, è l’ultimo atto dello “chef”. Diventato un problema già da vivo, a lungo è rimasta un’incognita la sorte che asarebbe toccata ora. O, meglio, la sorte delle sue spoglie. È stato un canale Telegram a lui affiliato a dare la notizia, a cose avvenute e poche ore dopo che il Cremlino aveva detto di non sapere niente della cerimonia, salvo che il presidente Vladimir Putin non ci sarebbe andato. Il funerale è stato in «forma privata», si ...

... mentre volava tra Mosca e San Pietroburgo, si sono tenuti quest'oggi in forma privata i... San Pietroburgo: 'L'addio a Evgenij Viktorovich è avvenuto achiuse. Coloro che desiderano ...Quando un eroe della Russia muore deve esser sepolto a Mytishi, alledi Mosca, in presenza dei più alti gradi militari, cioè proprio quelli che aveva sfidato nel tentato golpe.di ...... il funerale del capo dei mercenari e degli altri potrebbe tenersi oggi a San Pietroburgo, a... Le autorità vogliono evitare che idiventino un evento in grado di mostrare il sostegno ai ...

I funerali a porte chiuse di Yevgeniy Prigozhin Linkiesta.it

Lo spettacolo inevitabile è stato diviso tra messa in scena e realtà, tutto concentrato in un cimitero di San Pietroburgo. Poi alla tomba del capo della Wagner è arrivata la polizia e davanti ...Nessun annuncio ufficiale per le esequie di Valery Chekalov Martedì 29 agosto si è tenuto a San Pietroburgo, in Russia, il funerale del capo della logistica del Gruppo Wagner, Valery Chekalov, morto n ...