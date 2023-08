I Duran Duran lanciano il loro album di Halloween | c' è anche Victoria

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Leggi, Andy Taylor dopo le cure palliative per il cancro: 'Ora sono asintomatico' Per iun anno davvero speciale. Sulla scia dell'ingresso nella Rock'n'Roll Hall of Fame ...

Ci sono poi gli altri due inediti, ' Black Moonligh t' dal tiro dance - rock con l'aggiunta di Nile Rodgers e Andy Taylor alla chitarra , e ' Confession In The Afterlife' che vede i...Nel disco ci sono le cover di Halloween deidi "Bury A Friend" di Billie Eilish , "Psycho Killer" dei Talking Heads (feat. Victoria De Angelis dei Måneskin ), "Paint It Black" dei Rolling ...Danse Macabre è stato ispirato da una performance che ihanno registrato a Las Vegas il 31 ottobre dell'anno scorso, una speciale colonna sonora della loro festa di Halloween. L'album, ...

Nel nuovo album dei Duran Duran ‘Danse Macabre’ c’è Victoria dei Måneskin Rolling Stone Italia

Non sorprende, perciò, che molte celebrità vogliano collaborare con loro. In questo caso stiamo parlando dei Duran Duran. Il gruppo, infatti, sta per rilasciare il nuovo album che si intitolerà “Danse ...Il brano in questione è una cover di “Psycho killer”, hit dei Talking Heads. Il nome di Victoria De Angelis figura, nell’elenco degli ospiti del nuovo album dei Duran Duran, accanto a quelli di ...