I Duran Duran annunciano un nuovo album ispirato ad Halloween

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Life&People.it Quando le hit estive sono prossime ad uscire dalla programmazione, è tempo di annunci nel mondo della musica internazionale. E che annunci. la band britannica più spumeggiante e glam di sempre, i, ha infatti appena svelato ai propri fan l’uscita del ventiquattresimoin studio che, dalle prime informazioni, avrà un contorno spettrale. Esemplificativo il titolo, “Danse Macabre” e festa è fissata il prossimo 27 ottobre. Un disco a temaper la band glam rock Non si tratterà di un vero e proprio disco di inediti, bensì di una sorta di megamix che raccoglierà, oltre a dei brani nuovi di zecca, anche reinterpretazioni di cover e vecchi classici riletti in una trama oscura e, appunto, spettrale. Anche questa volta ci sarà la mano di Mr Hudson, ...

