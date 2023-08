I concorrenti del Grande Fratello devono avere le fedine penali pulite e per questo un attore viene scartato

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Pier Silvio Berlusconi avrebbe imposto vari veti suidella prossima edizione del. Secondo le indiscrezioni nonentrare in casa: star di OnlyFans, prezzemolini da reality show, influencer e persone che hanno la fedina penale sporca. A renderlo noto è stata Ilaria Bussadori, manager dei vip, che fra le pagine di Novella 2000 ha confermato un rumor circolato online nelle scorse settimane, ovvero quello della bocciatura ai casting dell’Edoardo Costa. “Per la rubrica le faremo sapere ilha detto no a Edoardo Costa” – ha scritto Amedeo Venza – “diventato famoso nella celebre soap Vivere“. Questa indiscrezione la Bussadori, manager di Costa, l’ha confermata. “È tutto vero. La volontà di farlo ...

A rappresentare la quota Over della trasmissione torna RuggieroVecchio . Le esibizioni fuori ... che andranno ad aggiungersi agli altri performer già confermati (tra di loro, gli exdi ...I 23 timonieri "volanti" sono divisi in due flotte a secondatipo di vela usato. Nella categoria 5.8/6.9 (12) in testa Francesco Carrieri (CV Bari) davanti a Tommaso Geiger (CV Muggia)......porto rotondo Ultime Notizie Porto Rotondo si prepara per il CampionatoMondo RS21 Lo chefQuirinale Pietro Catzola presenta il suo libro a Cala dei Sardi Selezionati i...

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello 2023: il cast Today.it

IN ATTESA di scoprire queste nuove «idee di cinema» emerge intanto l’impatto del lavoro fatto fin qui da Milano Film Network scorrendo i titoli in programma alla Mostra. Amor di Virginia Eleuteri ...e del film di apertura Comandante di Edoardo De Angelis. Cavani, oltre a ricevere il prestigioso riconoscimento, presenterà fuori concorso il suo nuovo film, L'ordine del tempo, interpretato, tra gli ...