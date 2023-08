I ‘colori’ di Castelvenere protagonisti nell’udienza con Papa Francesco

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Centro di Educazione musicale Permanente di, con a capo Monica di Paola, insieme al Gonfalone del Comune e agli amministratori, guidati dal vice sindaco Raffaele Simone, sono stati idell’udienza settimanale odierna a Roma con. I componenti del Centro Musicale hanno accolto l’ingresso del Santo Padre nella sala “Nervi” suonando la marcia “Note in allegria” di Fernando Francia. Il vice sindaco Simone al termine dell’incontro, per conto dell’amministrazione comunale retta dal sindaco Alessandro Di Santo, ha consegnato una lettera di ringraziamento ed ha donato alcuni prodotti tipici di. “Sono stati momenti emozionanti per tutti i componenti della delegazione che non dimenticheremo per tutta la vita”, commenta il ...