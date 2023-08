I 10 miti da sfatare sugli smartphone ricondizionati

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Glisono un buon modo per risparmiare e riuscire a comprare un modello troppo costoso per il proprio budget. Ricondizionato o rigenerato sono due termini sempre più diffusi nella nuova era tech all’insegna del riciclo e dell’accessibilità di dispositivi sempre più performanti – e di conseguenza più cari. Di cosa stiamo parlando? Di tutti quei device che vengono revisionati e, nel caso, riparati, per farli tornare (quasi) come nuovi. I più famosi sono i migliori iPhone o i miglioriin formato ricondizionato ma esiste oramai un sottobosco di prodotti che abbraccia ogni ambito della tecnologia: dai tablet alle macchine fotografiche, dai robot da cucina ai monopattini e così via. Invece di gettare o smembrare i prodotti usati ancora in buone condizioni, le case produttrici o alcuni portali specializzati ...