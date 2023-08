Highlights Sinner-Hanfmann 6-3 6-1 6-1 | primo turno Us Open 2023 VIDEO

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ilcon glidi Jannikcontro Yannick, sfida valevole per ildegli Us. Fila tutto via liscio per il numero 6 del ranking mondiale all’esordio in quel di New York: l’azzurro domina il suo avversario odierno con il punteggio di 6-3 6-1 6-1 e si regala il secondocontro Lorenzo Sonego in un derby tricolore. SportFace.

Men's Singles First Round match on Day Two of the 2023 US Open between Yannick Hanfmann and Jannik Sinner at the USTA Billie Jean King National Tennis Center.