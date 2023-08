Highlights Italia-Francia 3-0 | Europei volley femminili 2023 VIDEO

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ilcon glidi3-0 (25-14, 29-27, 25-13), match valido per glidi. Le azzurre dominano il primo e il terzo set, soffrono nel secondo dove annullano anche un paio di set point, e approdano in semifinale. Continua il percorso netto della squadra di Mazzanti, l’unica ancora in corsa nella rassegna che non ha lasciato neppure un set per strada. Niente da fare per la, che ha fatto il possibile ma ha avuto davvero poche chance. Di seguito ecco le immagini salienti dell’incontro. SportFace.

Intanto nel primo quarto di finale l'Olanda ha battuto la Bulgaria per 3-0 con i parziali di 25-11, 25-13, 25-19. Le ragazze allenate da Koslowski eliminano la squadra di Lorenzo Micelli e aspettano ...