Highlights e gol Chelsea-Wimbledon 2-1 | Coppa di Lega 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ilcon glie i gol di2-1, sfida valida per il secondo turno didiinglese. Successo in rimonta per i Blues, che vanno in svantaggio contro la squadra di League Two ma ribaltano la situazione grazie al rigore di Madueke e al gol di Enzo Fernandez. Ecco le immagini salienti dell’incontro. SportFace.