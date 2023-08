Hellas Verona | Baroni | «Mercato? Abbiamo una strategia di cui tutti saremo contenti alla fine di questi due giorni»

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Marco, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida in campionato contro il Sassuolo Marco, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida in campionato contro il Sassuolo. PAROLE – «Per tutta la durata della società ha tenuto una linea, che è stata condivisa e portata avanti dal Presidente e dal Direttore; unadi cui, penso,didue. Sono arrivate delle offerte, ma il Presidente ed il Direttore hanno resistito. La mia attenzione primariamente è rivolta al campo: mancano due ...

Marco Baroni, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida in campionato contro il Sassuolo Marco Baroni, allenatore dell', ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida ......in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di 50 grammi di cocaina di uno spacciatore che insieme alla compagna convivente cedeva la droga a numerosi ultras dell', anche all'...... 4 arresti domiciliari e 7 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria - nell'ambito di un'operazione antidroga che ha riguardato gruppi di ultras dell'. Le indagini hanno ...

Spaccio di cocaina allo stadio Bentegodi durante le partite dell’Hellas Verona. Spaccio di cocaina al Bentegodi: nella mattinata di oggi, mercoledì 30, la polizia di Verona ha eseguito 12 misure ...In questo modo gli spacciatori vendevano centinaia di dosi dall’apertura dei cancelli fino alla fine delle partite casalinghe dell’Hellas Verona. (Sardegna Reporter) Se ne è parlato anche su altri ...