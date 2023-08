Harry ossessionato dalle somiglianze tra Meghan e Lady Diana | «Come fanno a non notarle?»

Strategia studiata a tavolino daForse non del tutto. Diana resta una sorta di figura ormai irraggiungibile che il duca avrebbe proiettato persino su sua moglie e da cui la stessa Meghan ...Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts: i 10 momenti più emozionanti della reunion 2. ...bistrattati) e della sua somiglianza a Sheeran per fargli impersonare uno stalkerdal ...Oltre a lui poi vi sarebbero stati Theodore Hall, David Greenglass,Gold, George Koval, ... era un uomo arrogante e vanaglorioso, da sempredall'idea di essere ritenuto un pari da ...

"Come fanno a non vedere la somiglianza". Harry ossessionato da ... ilGiornale.it

Il principe Harry sarebbe rimasto deluso quando i suoi zii materni non hanno notato le presunte similitudini tra Meghan e Diana che a lui, invece, apparivano evidenti ...Harry e Meghan sembrano arrivati davvero al capolinea: l'esperto reale ha svelato quali sono i problemi che sta vivendo la coppia.