(Di mercoledì 30 agosto 2023) Dopo una ripresa che aveva fatto ben sperare, rediha dovuto rinunciare ad unpresente nella sua agenda. Già nel mese di maggio il Sovrano aveva dovuto disdire la propria presenza ad alcuni eventi ufficiali, delegando il figlio ed erede al trono a sostituirlo. Dopo la pausa estiva era previsto un suo ritorno alle mansioni, ma così non è stato. Come riporta la stampa estera, redi(86 anni) avrebbe dovuto recarsi lo scorso 25 agosto nel comune di Skaun. La visita era stata organizzata per permettergli di incontrare i membri di un’organizzazione no-profit locale. A causa di problemi legati alle condizioni di volo, però, la data è stata posticipata a martedì 28 agosto. Ma il Sovrano non è riuscito a svolgere questo impegno neppure in questa data, questa volta a ...

...a nozze con il principe Haakon diha indossato per il suo giorno speciale quella che è rubricata come Diamond Daisy Bandeau . Si trattava di un preziosissimo dono dei suoceri, il ree ...... lo stesso che usòV nel 1968 per impegnarsi con Sonja Haraldsen nel 1968. La favola di ...a scavare nel passato di quella che era destinata a diventare la sovrana consorte del regno di. ...Rimaniamo a Napoli ma andiamo in: il paradosso si spiega perché venerdì 21 un articolo su "... a Hobro nello Jutland settentrionale, vicino alla fortezza di Frykat fatta erigere da...

Harald di Norvegia rinvia il viaggio: il re è di nuovo malato Velvet Mag

La Principessa e futura Regina del Paese scandinavo, che è stata definita per la sua storia di vita una “Cenerentola moderna”, ha spento 50 candeline.Della fascia di diamanti indossata dalla principessa si hanno pochissime informazioni. Ma il diadema potrebbe avere una storia insolita che non riguarda una reale in carne e ossa, bensì la protagonist ...