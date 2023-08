Haaland racconta che per dormire usa occhiali blu e si chiude la bocca

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 agosto 2023)è stato intervistato nel podcast di Logan Paul. Il calciatore ha ammesso di avere alcune abitudini particolari, soprattutto per la notte: «Credo chebene sia la cosa più importante nel mondo. Quindi, perbene, iniziamo dalle cose semplici. Indosso degliblu che mi aiutano a tenere chiusi gli occhi, così non percepisco nessun movimento nella camera da letto. Fare tante cose non va neanche bene, ma fare delle piccole cose ogni giorno per un periodo più lungo ripaga davvero». Le abitudini regolari a cui fa riferimentosono quelle di una sauna e un bagno turco, che considera quotidiane. Poi, aggiunge il giocatore norvegese, che oltre gli occhi preferiscersi anche la, consigliandolo anche a Logan Paul con ...