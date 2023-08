Ha molti fucili in casa | ex militare asserragliato | terrore a Pordenone

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Paura adove un excon problemi di salute mentale si è blindato in, a Cordovado. Laè ora circondata dai carabinieri. L'uomo, sottufficiale di 55 anni, sarebbe prima uscito dibrandendo una pistola e, a petto nudo, avrebbe vagato per il quartiere. Poi sarebbe rientrato nella villetta, che le forze dell'ordine avrebbero quindi fatto evacuare. Indisporrebbe di numerose armi. La situazione è comunque tenuta sotto controllo da polizia, carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile. L'edificio è stato privato di elettricità e gas. Alcuni carabinieri stanno anche cercando di convincerlo a desistere. Sembra che al centro della vicenda ci sia un provvedimento di sequestro delle armi per il tiro al volo, da parte della ...

