Gustarte | al via domani la rassegna nel centro storico di Durazzano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Si alza finalmente il sipario sul palcoscenico deldidove tra vicoli e piazzette daa domenica, avrà luogo ‘’, la manifestazione che abbinerà arte e enogastronomia., giovedì 31 agosto, alle ore 20.00 presso “largo Sant’Alfonso” alla presenza del sindaco di, Alessandro Crisci, ci sarà l’inaugurazione di ‘2023’ con l’apertura degli stand enogastronomici un interessante percorso del gusto che ospiterà circa trenta aziende del territorio per far assaporare tante tipicità (salumi, carne, formaggi e molto altro) e anche la brennula, tipico tarallo dalla caratteristica forma ad otto (di forma irregolare) che si produce nel ristretto territorio di, Sant’Agata dei ...

Dal 31 agosto al 3 settembre a Durazzano (BN) torna ‘Gustarte’, manifestazione che vuole abbinare arte ed enogastronomia per promuovere l’immagine turistico – culturale del borgo a confine tra Sannio ...‘Gustarte’ resta come sempre l'occasione per scoprire l'incanto di un territorio ricco di creatività e cultura.