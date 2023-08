Guidonia – Polizia locale ritrova statua rubata a Setteville

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Rinvenuta in un casolare abbandonato nelle campagne diMontecelio ladella Madonnada ignoti lo scorso Ferragosto a. Sono stati due agenti della, impegnati in controlli di routine nelle aree abbandonate della Città, a trovare ladi Maria all’interno di un casolare nei pressi del casello autostradale lungo la strada provinciale 28 BIS. Proseguono le indagini per risalire ai responsabili del furto. Il furto dell’effige sacra aveva destato molto clamore e sconforto nei residenti di. La, posizionata da oltre vent’anni all’incrocio tra via Muratori e via Gioacchino Belli, era un luogo di culto molto sentito dalla comunità. “La notizia del furto aveva colto di sorpresa ...