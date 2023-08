Guerra anche alla casa comune Il papa spiegato con il libro di Piero Damosso

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 agosto 2023)Francesco denuncia la nuovamondiale, quella contro lavigilia del suo viaggio per la Mongolia. Annuncia così la nuova “Laudato si’” per chiedere a tutti i cristiani di unirsi nella difesa della, il nostro pianeta, dopo aver ricordato nuovamente la martoriata Ucraina. Un fatto enorme. Ma per riuscire nell’intento non basta riconoscere che il problema non è se d’estate fa caldo e d’inverno freddo, occorre una visione: etno-nazionalismi e suprematismi lo impedirebbero, come lo hanno impedito sin qui. Questa visione, che non può essere colta stando ad un semplice approccio ambientalista, l’ho trovata in questi giorni neldi, giornalista della Rai, per molti ...