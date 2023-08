Guai per Meloni | Andrea Giambruno di nuovo nella bufera

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il 41enne milanese, il compagno della premier Giorgia, è al centro di roventi polemiche per alcune sue affermazioni sullo stupro di Palermo in cui una 19enne sotto effetto di alcol sarebbe stata violentata da 7 giovani. Cosa ha detto“Uno magari dice a sua figlia: ‘Guarda, non salire in macchina con uno sconosciuto. Perché è verissimo che tu non debba essere violentata perché è una cosa abominevole. Però se eviti di salire in macchina con uno sconosciuto, magari non incorri in quel pericolo’. Forse dovremmo smetterla di far passare questo messaggio ed essere un po’ più protettivi, nel lessico e nel linguaggio”. Così ha dettonel corso della puntata del 28 agosto della trasmissione Diario del giorno, in onda su Rete 4. E ancora: “Certo ...