Griglie frontali - Un problema complesso

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La griglia frontale di un'auto, è scontato dirlo, serve per consentire all'aria di entrare nel vano motore. Per due motivi principali: alimentazione e raffreddamento. Parliamo di alimentazione perché il propulsore ha necessità di aspirare aria fresca per poter svolgere il processo di combustione. E parliamo di un flusso d'aria che può arrivare facilmente alle migliaia di litri al minuto. Semplificando un po', per farci un'idea dell'ordine di grandezza, possiamo immaginare che il motore debba aspirare per ogni ciclo, cioè ogni due giri motore, un volume d'aria pari alla cilindrata. Al contempo, un flusso d'aria ancora più grande serve per asportare tutto il calore in eccesso che si genera dentro il cofano. Oltre al ben noto radiatore del liquido di raffreddamento, infatti, è ormai comune trovare diversi altri scambiatori: intercooler per raffreddare l'aria compressa dal turbo, ...