Green deal | dopo Timmermans un moderato Ma occhio al trucco di Ursula

(Di mercoledì 30 agosto 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/08/Giubilei.mp4 Le dimissioni di Frans, il commissario europeo, il papà del, il padre dell’ambientalismo ideologico, per candidarsi alle elezioni olandesi del 22 novembre, ha creato un evidente scossone all’interno delle dinamiche della Commissione europea. Cosìvon der Leyen è stata costretta a trovare un nuovo commissario europeo che si occupasse tanto del tema del clima quanto soprattutto del tema del. In un primo momento la soluzione sembrava essere un altro olandese, la figura indicata dall’attuale governo di Rutte, ovvero l’olandese Hoekstra, che è già stato ministro delle Finanze e ministro degli Esteri, una figura legata al mondo popolare che quindi non proveniva dai socialisti come ...

considerato il padre dele che la scorsa settimana a abbandonato ufficialmente l'incarico per concorrere alla carica di primo ministro alle prossime elezioni nazionali di novembre, ha ...Von der Leyen si è ritrovata dunque senza il suo uomo chiave per il dossier chiave, vale a dire il, l'ampia agenda di proposte per la trasformazione sostenibile dell'economia e del tessuto ...

Il "Green deal" Ue ora scricchiola: dall'auto alle case corsa a cambiare le misure suicide ilGiornale.it

Ove, infatti, si consideri l’enorme quantità di risorse finanziarie necessarie per supportare le finalità del Green Deal, l’attenzione merita di essere spostata su come reperirle, su chi debba ...Lo ha spiegato anche in un videomessaggio pubblicato il 23 agosto, due sono i versanti sui quali si muoverà Sefcovic: intensificare i rapporti con le industrie, per far sì che il Green Deal venga ...