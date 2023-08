Grande Fratello | un famosissimo attore ‘bocciato’ dagli autori per un particolare motivo | ecco quale

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La nuova linea editoriale di Pier Silvio Berlusconi prevede, come ormai è noto, una pulizia generale del palinsesto Mediaset a partire dai reality show. E proprio ilVip sembra aver accusato più di ogni altro programma le rivoluzioni interne. Niente più influencer e personaggi trash, nessuna traccia di OF e nemmeno, categoricamente, personaggi con la fedina penale sporca. A rendere noto quest’ultimo veto è stata Ilaria Bussadori, manager dei vip, che fra le pagine di Novella 2000 ha confermato un rumor circolato online nelle scorse settimane. Si tratta della bocciatura secca ai casting dell’Edoardo Costa: È tutto vero. La volontà di farlo partecipare c’era, però purtroppo i problemi che lui ha avuto con la legge anni fa (e oramai risolti in quanto è stato assolto da tutti i capi d’accusa) non si sposano con le ...

... in una logica di cooperazione economica che faremmo bene a preservare comevalore, ha ... prodotta in casa in modo distribuito Quando Francesco nell'enciclica Laudato si' parlava di "......la possibilità di guidare la monoposto più competitiva del Circus rimane una prospettiva di... Con Senna era già così, anche mioaveva questo diritto. Quando un pilota come Verstappen ...... che sarà presentato in anteprima mondiale mercoledì 30 agosto 2023 nella Saladel Palazzo ... La Ramazzotti veste i panni di una truccatrice di cinema con unproblematico e un amante ...

Il Grande Fratello Vip potrebbe allungarsi, la durata estesa da 3 a 5 mesi Fanpage.it

L’ex inquilina del Grande Fratello Giovanna Rigato ha deciso di lasciare a bocca aperta tutti i fan proponendosi in un topless da urlo Detto fatto. In lizza per il miglior topless dell’estate 2023, a ...Il noto reality italiano Fratello si trova al centro di nuove indiscrezioni che riguardano veti imposti alla scelta dei partecipanti della prossima edizione del programma, tra cui la fedine penali e l ...