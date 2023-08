Grande Fratello | concorrenti scartati per i veti di Pier Silvio Berlusconi

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il noto reality italianosi trova al centro di nuove indiscrezioni che riguardanoimposti alla scelta dei partecipanti della prossima edizione del programma, tra cui la fedine penali e l’esclusione di specifiche categorie professionali. Criteri di selezione più severi al, pare, abbia imposto varie limitazioni per la scelta dei. Secondo quanto riporta Ilaria Bussadori questi non devono essere star di OnlyFans o persone che hanno avuto problemi con la legge. La bocciatura di Edoardo Costa È emerso il caso dell’attore Edoardo Costa, un nome celebre del piccolo schermo grazie alla soap Vivere. L’attore avrebbe partecipato ai casting per la prossima edizione del ...