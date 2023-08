Graduatorie GPS 2023 24 | rettifiche prima delle nomine al 31 agosto e 30 giugno

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Le GPSprovinciali per le supplenze vengono ripubblicate dagli Uffici Scolastici ai fini del primo turno di algorltmo, che assegna le cattedre al 31o 302024 in base alle domande presentate dagli aspiranti entro il 31 luglio ore 14. L'articolo .

In altri gli Uffici Scolastici dichiarano esaurite le. Cosa significa. Le classi di concorso esaurite Sono quelle per cui l'Ufficio Scolastico ha già scorso tutte le GaE edisponibili ...... che avevamo sintetizzato nell'articolo Mini call veloce 2023sostegno per assicurare docenti ... che qui riportiamo 'Si pubblicano in allegato leregionali così come prodotte dal ...Le aliquote di posti riservati (se applicabili alle supplenze da GaE eperché le quote non sono ... Rinuncia, presa di servizio,di istituto e MAD [LO SPECIALE]

GPS docenti sostegno, nomine per il ruolo 2023/24: scorrono ancora le graduatorie a Roma e Milano. Posti per le riserve Orizzonte Scuola

Reggio Emilia - In un quadro normativo sempre più complesso ed in continua evoluzione, il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto il reclamo presentato da un docente lametino contro il decreto di ...Nomine da GPS sostegno 2023/24 In base alla timeline del Ministero ... La nomina dei riservisti inseriti in fascia aggiuntiva avviene se lo scorrimento di graduatoria, per numero di posti da ...