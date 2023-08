GPS docenti sostegno | nomine per il ruolo 2023 24 | scorrono ancora le graduatorie a Roma e Milano Posti per le riserve

(Di mercoledì 30 agosto 2023)a tempo determinato finalizzate all'incarico a tempo indeterminato: previste dal D. L. 22 aprilen. 44 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno, n. 74 in via straordinaria per l'anno scolastico/24. Il sistema prevede lo scorrimento delle GPSprima fascia ed elenchi aggiuntivi, esclusivamente per iinseriti a pieno titolo, per inon assegnati da GaE o concorsi. L'articolo .

Supplenze da GaE e2023: rinuncio alla nomina: quali sono le sanzioni e cosa posso fare. E se il secondo turno non ci fosse Vuol dire che tutto sarà andato alla perfezione, con ......aggiuntivi alla prima fascia fascia 1 C e 1 D per aspiranti con titolo estero in attesa di riconoscimento Potranno essere nominati anche icon titolo estero in attesa di riconoscimento...Dopo la fase di nomine in ruolo che ha visto l'assunzione di 710 nuovi, il mondo scolastico è ora pronto per affrontare la distribuzione di 3.509 incarichi a tempo ...Graduatorie provinciali,...

Supplenze docenti 2023/2024, chi abbandona incarico da GPS dopo presa di servizio non potrà essere chiamato neanche da graduatoria d’istituto [VIDEO] Orizzonte Scuola

Purtroppo alcuni docenti hanno compilato la domanda inserendo preferenze ... La sanzione per la rinuncia e la mancata presa di servizio per nomina da GaE o GPS è infatti uguale “L’aspirante che ...E’ veramente un crogiuolo di sentimenti e fibrillazioni questo mese di agosto che tra nomine a tempo indeterminato e supplenze annuali ha coinvolto oltre 3.800 docenti precari umbri che dal 1 ...