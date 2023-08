GP, l'anteprima: Ferrari spera nel GP di casa,a caccia di record Hamilton l'ultimo a fare "doppietta" a Monza Il primo a portare a casa due GP d'consecutivi è stato Alberto ...GP, l'anteprima: Ferrari spera nel GP di casa,a caccia di recordGran Premio d', casa sua, dove anche perdere dignitosamente, alla luce degli ultimi risultati, potrebbe risultare un mezzo successo. Perché se non per un miracolo, Maxe la Red Bull ...

GP Italia, Verstappen cerca il bis a Monza: solo in 8 ci sono riusciti Autosprint.it

Sarà questa, la sfida di Verstappen in una stagione dominata: vincesse ancora domenica, diventerebbe il nono pilota in grado di concedere il bis in due edizioni consecutive del GP d'Italia e ...L’altra a caccia del successo numero 20 sulla pista di casa. Il Gran Premio d’Italia, in programma a Monza nel prossimo weekend, vive sulle attese e speranze di Max Verstappen da un lato e la Ferrari ...