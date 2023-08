Google Pixel 8 Pro | design e colore porcellana adesso confermati

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Solitamente prima dell’annuncio ufficiale dei dispositivi, trascorrono settimane o mesi di rumors e indiscrezioni: questa volta, invece, il colosso di Mountain View ha commesso un errore e pare abbia fatto trapelare uno dei loro dispositivi di punta che sarà lanciato il prossimo mese di settembre. Parliamo del8 Pro: la società ha utilizzato accidentalmente l’immagine sul sito ufficiale del suo prossimo smartphone. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Il nuovo8 Pro è stato notato per la prima volta da Mishaal Rahman e Android Setting su X (precedentemente Twitter). Il device è stato rivelato in una bellissima variante diPorcelain. Il produttore californiano ha pubblicato senza volerlo un’immagine del dispositivo sul suo sito WebStore, ...

... 499,99 euro Ivory & Soft Gold con cinturino in silicone: 499,99 euro French Gray & Soft Gold con cinturino in pelle: 549,99 euro La novità consigliabile a tutti7a , compralo al ...[Video: CarSpyMedia] La novità consigliabile a tutti7a , compralo al miglior prezzo da eBay a 428 euro . 2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame FONTE Notizie Relazionate ..., a partire dal6, ha sbagliato pochissimo: ha tenuto una linea coerente su tutta la linea e si è concentrata più sulla parte software che sulla parte hardware, come se alla fine il ...

Google Pixel 7, MacBook Pro 14'', Insta360 One RS | Migliori offerte di oggi HDblog

Il cambiamento di luminosità di alcune pulsar potrebbe avere una spiegazione Ayaneo Kun: tanta autonomia e fino a 8 TB di archiviazione, ma il prezzo decolla Pixel 8 Pro compare sul Google Store: ecco ...9to5google ha svelato immagini e colori del nuovo Pixel 8 Pro, nuovo smartphone prodotto da Google e venduto tramite Google Store. 9ToGoogle è un sito specializzato nel raccontare gli smartphone in ...