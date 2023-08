non ha deluso le aspettative e, con l'introduzione di un nuovo editor di script, l'integrazione conCam Indoor e, di recente, una serie di nuove routine, ha reso l'automazione domestica ...2 condivisioni Condividi Tweet Francesco VIA VIA FONTE Notizie RelazionateHome AppsInternet iOSHome: è in arrivo il supporto alleCam più vecchie 1 25 Agosto 2023sta finalmente iniziando ad aggiungere il supporto alle vecchieCam nell'appHome , secondo quanto annunciato dall'azienda nelle scorse ore. Il supporto per ora è disponibile nella versione pubblica per il test delle nuove funzionalità dell'app...

Google Nest Hub migliora l’interfaccia di monitoraggio del sonno con questa novità TuttoAndroid.net

Un nuovo aggiornamento di anteprima, denominato Fuchsia OS 12, è in fase di implementazione per la serie Nest Hub di Google. Negli ultimi anni, Google ha costantemente sostituito sugli smart display ...Google ha introdotto alcune novità piuttosto importanti nella sua piattaforma domotica Home, soprattutto dal punto di vista dell’automazione, che la portano un paio di passi avanti rispetto alla ...