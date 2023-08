Gomme tagliate al tassista RedSox | l’agguato sospetto per la battaglia sul Pos | denunciato un collega

Leggi su open.online

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Da tempo pubblica sui social i resoconti giornalieri delle sue entrate, in polemica contro i colleghi No Pos. Ildi Bologna, Roberto Mantovani – su X (ex Twitter)– è da tempo nel mirino dei suoi colleghi proprio a causa della trasparenza sugli incassi. Ma ora c’è un indagato per il danneggiamento della sua auto: un, anch’egli. All’inizio di maggio, lo hanno visto scendere dal suo taxi, con il volto parzialmente coperto. Dopo aver raggiunto il mezzo di, parcheggiato in piazza Roosevelt, davanti alla Prefettura, con un lama ha iniziato a tagliare ledel “rivale”. Il quell’occasione, ilbolognese aveva deciso di perdere di petto l’affronto, presentando denuncia in questura. I carabinieri, scrive il Corriere Bologna, ...