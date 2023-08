Golpe militare in Gabon annulla la rielezione di Ali Bongo

"Abbiamo deciso di difendere la pace ponendo fine all'attuale regime": è quanto affermato in Gabon dagli ufficiali dell'esercito apparsi alla tv nazionale, i quali hanno annunciato di avere preso il ...La giuntache si è presentata in televisione con il nome di Comitato per la Transizione ed ... Questoarriva in un momento particolarmente critico ed in una regione nella quale i paesi ......Uniti hanno deciso di declassificare e pubblicare nuovi documenti risalenti alla vigilia del... Sotto l'anfibiodi Pinochet e della sua giunta le forze armate e di sicurezza cilene ...

Gabon, colpo di Stato militare dopo il voto contestato. L’onda lunga dei golpe in Africa la Repubblica

Roma, 30 ago. (askanews) - "Abbiamo deciso di difendere la pace ponendo fine all'attuale regime": è quanto affermato in Gabon dagli ufficiali dell'esercito apparsi alla tv nazionale, i quali hanno ...La vicenda si svolge nel Sud est asiatico, in Myanmar (ex Birmania) dove nel 2021 i militari hanno rovesciato con un golpe il governo della premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. The Pdf Game, ...