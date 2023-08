Golpe in Gabon | deposto il presidente Bongo | la sua famiglia governava dal 1967

militare in, dopo che il presidente del Ali Bongo Ondimba era stato proclamato vincitore delle ultime elezioni presidenziali. Colpi di arma da fuoco nel centro della capitale, Libreville, ...... mentre l'Alto Rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell , ha sottolineato come la situazione insia confusa: "Se ilmilitare sarà confermato, ciò accrescerà l'instabilità ...Ha chiesto a tutte le parti neldi partire dagli interessi fondamentali del Paese e del ... Come il Niger L'evoluzione della situazione, verosimilmente, sarà la stessa seguita aldel 26 ...

Colpo di stato in Gabon, i militari annullano le elezioni e sciolgono le istituzioni Il Fatto Quotidiano

PARIGI - Colpo di Stato militare in Gabon, ex colonia francese in Africa, poche ore dopo l’annuncio della vittoria del presidente in carica Ali Bongo Ondimba alle elezioni del 26 agosto. Un gruppo di ...A pochi giorni dalle elezioni che hanno riconsacrato alla presidenza Ali Bongo Ondimba, il Gabon è divenuto teatro dell’ennesimo golpe militare dell’Africa occidentale. Bongo è figlio dell’ex ...