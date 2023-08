Golpe in Gabon | arrestato il presidente Bongo | la sua famiglia governava dal 1967

(Di mercoledì 30 agosto 2023)militare in, dopo che ildel AliOndimba era stato proclamato vincitore delle ultime elezioni presidenziali. Colpi di arma da fuoco nel centro della capitale, Libreville, ...

I militari annunciano la presa di potere annullando il voto del 26 agosto, dissolvendo le istituzioni e chiudendo i confini. È il settimoin Africa in tre anni Istituzioni dissolte, confini chiusi ed elezioni cancellate. Il ...I militari annullano il voto, sciolgono le istituzioni e chiudono le frontiereE se la premier francese Elisabeth Borne ha affermato che la Francia "segue con la più grande attenzione" quanto sta accadendo in, la Farnesina ha chiesto ai suoi connazionali di essere "...

Colpo di Stato in Gabon: i militari prendono il potere. Annullate le elezioni vinte da Ali Bongo RaiNews

(LaPresse/AP) – I militari golpisti autori di un colpo di stato in Gabon hanno affermato che il presidente Ali ... aggiunge che altri membri del governo sono stati arrestati per diverse accuse. Il ...“La situazione in Gabon è confusa – ha detto Borrell -. Se il golpe militare sarà confermato, ciò accrescerà l’instabilità nell’intera regione. Ne discuteremo”. Parlando prima del Consiglio informale ...