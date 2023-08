Gli incendi distruggono il litorale laziale | il Wwf punta il dito contro le Istituzioni

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 30 agosto 2023) “Finalmente è arrivata la pioggia, troppo tardi per l’enorme superficie di bosco andati in fumo. Fino a ieri mattina bruciava ancora il Monte Concutella ma la devastazione era iniziata 2 giorni prima con l’o appiccato alle pendici di Monte Leano e poi ancora Campo Soriano, Monte Pannozzo, Monte Romanelli (esattamente 3 anni dopo e nella stessa area come fa notare il comitato 12 Agosto di Casaletti), Valle Fasana e Santo Stefano, Monte dell’Acquasanta. Sarà sufficiente per i criminaliari che hanno utilizzato tutto il tempo disponibile prima delle piogge e ogni volta prima del buio?” E’ quanto si legge in una lettera scritta dalla Vice-Presidente WWF delFranca Maragoni, che prosegue: “E i suddetti criminali sono sempre sicuri del successo perché sanno che è come sparare sulla croce rossa. ...