Giulia Tramontano | l’autopsia | Impagnatiello la avvelenava da mesi

Primi esiti dell’autopsia su Giulia Tramontano, emergono dettagli choc: Alessandro Impagnatiello avrebbe provato ad avvelenarla mesi prima dell’omicidio di Senago. Un particolare che sarebbe ...Prima ancora di ucciderla con 37 coltellate, Alessandro Impagnatiello aveva tentato per mesi di avvelenare la compagna incinta. È quanto risulta dalla consulenza autoptica depositata oggi alla Procura ...