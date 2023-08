Giugliano | da lunedì riparte la sosta a pagamento

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Nuove tariffe e fase sperimentale: Scopri cosa cambia per l’utenza mentre a dalaLe strisce blu tornano a pieno regime a, con l’avvio della. Una fase sperimentale di 10 giorni precederà l’entrata in vigore delle nuove tariffe: 50 centesimi per 20 minuti o 1,50 euro all’ora nel centro. Il rifacimento estivo delle strisce è seguito dall’installazione dei nuovi parchimetri. In altre zone, i costi restano invariati: 50 centesimi per 30 minuti e 1 euro all’ora. Un passo verso la gestione dinamica dellacittadina. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.