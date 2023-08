Durante l'udienza,ha detto che non aveva intenzione di fuggire dalla Russia, facendo riferimento alla decisione di un tribunale olandese di incarcerarlo a vita in contumacia, e ha lamentato ...Durante l'udienza,ha detto che non aveva intenzione di fuggire dalla Russia, facendo riferimento alla decisione di un tribunale olandese di incarcerarlo a vita in contumacia, e ha lamentato ...

Girkin resta in cella: respinto l’appello dell’ultra-nazionalista scomodo per Putin Globalist.it

Girkin, un critico di alto profilo della strategia militare del Cremlino in Ucraina, è stato arrestato a luglio e detenuto in custodia con l’accusa di estremismo. Rischia fino a cinque anni di carcere ...Non solo la morte spettacolare di Prigozhin per mano (probabile) di Putin: pure Surovikin e Girkin sono stati messi a tacere. Le purghe.