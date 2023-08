Giornata Mondiale della Barba | consigli per prevenire e trattare gli inestetismi

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Corta, lunga, appena accennata, folta: laè un elemento di cui sempre più uomini non riescono a fare a meno, complici gli stili che molti personaggi dello spettacolo sfoggiano sui red carpet. Prendersene cura, però, non è sempre un’impresa facile: anche la, come i capelli, è infatti soggetta a diverse problematiche, dalla secchezza fino alla caduta, passando per le irritazionipelle date da una scorretta rasatura. In occasione del World Beard Day, la Giornata, che si celebra ogni primo sabato di settembre, Barberino’s, ha messo a punto una guida per capire,i principalilegati allaa chiazze Avere ...