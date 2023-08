Giorgia Meloni | minacce di morte dopo lo stop al reddito di cittadinanza

Domaniandrà in visita a Caivano, dove si è consumata la violenza sessuale di gruppo ai danni di due cuginette. E oggi il premier è stato minacciato di morte: 'Sicura che tornerai viva'. ...Minacce via Messenger di Facebook al viceministro alle Infrastrutture, Galeazzo Bignami, e al premier. A rendere pubblici i contenuti del messaggio minatorio lo stesso Bignami sulla propria pagina Facebook. 'Spero vi scannano come maiali, tu i tuoi figli lala figlia e tutti voi ...Nessun dietrofront di Matteo Salvini, leader della Lega, vicepremier e ministro per le Infrastrutture dalla cabina di regia dei migranti, convocata dalla premier, a Palazzo Chigi con cadenza settimanale. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine al vicepremier e segretario della Lega "Salvini è invitato permanentemente e a ogni riunione sarà ...

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Voglio esprimere profonda solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le gravi minacce ricevute dopo l’annuncio della visita a Caivano, luogo dove è ...Minacce di morte per la presidente del consiglio Giorgia Meloni, attesa domani a Caivano (Napoli), teatro dello stupro di gruppo ai danni di due ragazzine di 11 e 12 anni da parte di due maggiorenni e ...