Giambruno | quegli inviti alla prudenza scambiati per sessismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Nella vita puoi fare tutto e sentirti libero di essere tutto. Nessuno deve giudicarti o, peggio, farti del male. Chi scrive la pensa così e non siamo in pochi a condividere tale pensiero. Purtroppo on siamo la maggioranza. Anzi, a volerla dire tutta la maggioranza se ne infischia, ti giudica e ti deride nascosta dietro la retorica del “volemose bene”. Ma più pericolosi degli ipocriti, sono i branchi di “squali” che nuotano nel mondo… AndreaIl giornalista di Mediaset ha soltanto invitato: lucidità e attenzione per non essere divorati dagli squali di cui sopra. Squali non affascinanti come quelli che dei nostri mari e, purtroppo, vittime di pregiudizio e caccia spietata, semmai l'allegoria di uomini e donne prive di qualsivoglia scrupolo e di rispetto per la persona. E chi sostiene che puoi ubriacarti ...