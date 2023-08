Giambruno | ecco la risposta del giornalista dopo la polemica

Leggi su zon

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Unache non ha fine. Andreanon ha la minima intenzione di chiedere scusa e nemmeno di rinnegare tutto ciò che ha detto. Nonostante le frasi di cattivo gusto sugli stupri avvenuti a Caivano e a Palermo, ilrisponde, attaccando con rabbia chi lo ha attaccato. Il pensiero è rivolto soprattutto ai partiti politici d’opposizione, rei di aver strumentalizzato le dichiarazioni per farne un attacco diretto alla sua “compagna”, ovvero il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Non ho mai detto che la ragazza se l’è cercata o che se eviti di ubriacarti non ti stuprano. Ai politici che mi attaccano non viene il dubbio che non posso aver giustificato uno stupro? Mi sono solo permesso di dire ai giovani, a ragazzi e ragazze senza distinzioni di genere, di non uscire apposta per ubriacarsi e drogarsi, mi sono ...