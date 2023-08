Genoa | c’è l’accordo per Berkan Kutlu Sfuma Ndombele

Ilci ha provato insistentemente nelle ultime ore ma a causa delle richieste elevate del club, ma anche del giocatore non troppo convinto della destinazione, si è deciso di virare in Turchia. ...... il primo è quello di Tanguy Ndombele , centrocampista rientrato al Tottenham dopo l'avventura in prestito al Napoli e che era stato seguito da vicino anche dal. Il giocatore piace per le ...... centrocampista rientrato al Tottenham dopo l'avventura in prestito al Napoli e che era stato seguito da vicino anche dal. Il giocatore piace per le caratteristiche fisiche e perché potrebbe ...

Calciomercato, dalla Serie A alla Saudi League: tutte le date di ... Calciomercato.com