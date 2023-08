Generali e soldati semplici | il razzismo e le nostre personali responsabilità

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Uno dei modi più abusati per separare ledagli eventi negativi esterni, piccoli e grandi, il più classico, è fingere di non avere fatto niente, come i bambini quando si entra nella loro cameretta e la si trova sottosopra. Ma le cose non stanno così. Quasi mai. I fenomeni, anche i più estesi, dai quali purtroppo siamo sommersi, come il, sono la sommatoria di micro-che nessuno di noi sarebbe disponibile ad attribuirsi. Intorno a noi possiamo cogliere testimonianze innumerevoli di tale premessa. Basta osservare, ascoltare, registrare nella propria coscienza. “Quando ero piccola sono entrata in un negozio coi miei genitori adottivi. La commessa continuava a controllare cosa stessi facendo e non mi perdeva mai di vista, ero l’unica bambina cui riservava quelle attenzioni”. La ...