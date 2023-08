GdS – Da Chukwueze a Romero | c’è un nuovo Milan che scalpita | ecco le prospettive

(Di mercoledì 30 agosto 2023) 2023-08-28 18:59:16 L’autorevole rosea: I tifosi osservano le esibizioni di Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek, e si stropicciano gli occhi: troppa grazia, dopo gli stenti del mercato 2022. Christian, Tijjani e Ruben sono, per ora, le punte di diamante dei nuovi arrivi rossoneri e rappresentano un terzo degli affari in entrata. Poi, però, ci sono anche gli altri sei acquisti. Qualiper chi fin qui ha raccolto poco o nulla? Andiamo in ordine alfabetico e partiamo da. Ora come ora è un riservista perché atleticamente è ancora indietro e ovviamente perché Pulisic sta vivendo un inizio di stagione entusiasmante. Ma il nigeriano, in prospettiva, è l’attuale seconda linea con le maggiori probabilità di impiego e lepiù rosee. Anche perché… in realtà non è una seconda linea. In questo campionato: 2 presenze ...

Anche il Milan parte forte, Giroud e Pulisic stendono il Bologna Giornale di Sicilia

I rossoneri hanno completamente rivoluzionato la parte offensiva della fascia destra e ora il tecnico deve scegliere con cura tra due opzioni. La Gazzetta dello Sport analizza quello che potrà succede ...Chukwueze is present everywhere and looks to run in behind the defence or cut inside onto his left foot, while Pulisic l ...