GdS – Corvino | Sartori | Angelozzi e il mercato vecchia scuola nell’era degli algoritmi

(Di mercoledì 30 agosto 2023) 2023-08-28 17:33:16 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Mentre ormai tutti i club si avvalgono di avanzate tecniche di analisi dei dati per scovare talenti, in Serie A alcuni dirigenti di lungo corso fanno miracoli con i metodi di sempre Passano gli anni anche per loro, ma il gusto di scoprire nuovi talenti non lo hanno perso affatto. In ordine di età Pantaleoa Lecce, Giovannia Bologna e Guidoa Frosinone stanno stupendo ancora una volta. Ci permettiamo di sbirciare nella loro carta d’identità e scopriamo che il manager salentino ha brindato ai 73 anni, cosi come il d.s. dei laziali ha tagliato il traguardo dei 68 anni mentre quelloemiliani ne conta 66. Inutile dire che il mestiere lo hanno imparato (eccome!), quando la parola algoritmo non era di ...

GdS - D'Aversa: "Ramadani sembra qui da sempre. Almqvist a ... Calcio Lecce

RAFIA – “Se il direttore Corvino decide di prenderlo e io lo metto in campo non c’è certo follia. In C giocava in scioltezza, in A devi dimostrare di poterci stare. Lui le qualità le ha. E ha la ...Jagiello o Pickel le piste per la mediana, c’è anche la suggestione Crisetig Questo il titolo del Giornale di Sicilia, oggi in edicola.