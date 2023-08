Gaetano manda un messaggio al Napoli | indizio sul suo futuro

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Con un video su Instagram,ha fatto capire di essere pronto a rimanere alnonostante le voci di mercato. CALCIOMERCATO. “Pronto per tornare in campo. Forza”. Con queste eloquenti parole scelte per accompagnare un video sul suo profilo Instagram, Gianlucaun chiaroale ai suoi tifosi. Nonostante le voci di un suo imminente trasferimento, il centrocampista classe 2000 sembra intenzionato a restare in azzurro e giocarsi le sue carte. Dopo essere stato a un passo dal Frosinone, orascalda i motori per dare il suo contributo aldi Garcia. Con la didascalia “To be continued” ad accompagnare le immagini del suo gol contro l’Inter della scorsa ...

...persone sui nostri servizi sociali che non hanno strumenti e risorse" attacca il sindaco... Uscita chesu tutte le furie l'ex premier che grida al "bullismo istituzionale". "Non ho ...... non riesce a trovare un gol che meriterebbe Politano 6: entra nel finale ed impegna Onana... grande prova nel primo tempo, due volteal tiro Lukaku. Esce nella ripresa, in vista della ...E' bravissima a far correre sul contatto diall'interno dell'area di rigore. In occasione ... Nei supplementari poifuori lo stesso Sernicola per doppia ammonizione. In generale una gara ...

Gaetano, messaggio d'amore al Napoli: «Sono pronto» ilmattino.it

In attesa di capire se ci saranno novità sul suo conto nelle ultime ore di mercato, Gianluca Gaetano manda un messaggio chiaro al Napoli. «Sono pronto per tornare in campo» ha scritto sui social il ...Gianluca Gaetano si trasferisce al Frosinone, club a cui il Napoli solo pochi giorni fa ha dato in prestito anche l'attaccante Cheddira.